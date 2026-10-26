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Bolsa aciona circuit breaker após resultado das eleições

Mecanismo de segurança interrompe temporariamente negociações de ativos

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A Bolsa de Valores brasileira ativou o mecanismo "circuit breaker" após a eleição de Lula no segundo turno.

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