Com a aproximação da Black Friday, consumidores mostram cautela com fraudes. Pesquisa aponta que 51% planejam participar das promoções, 31% ainda estão indecisos e 19% não pretendem aproveitar as ofertas.



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