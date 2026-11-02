Costureiras registram aumento de 25% na demanda após advento das canetas emagrecedoras
Medicação faz clientes buscarem saídas para não perder roupas
A popularidade crescente das canetas emagrecedoras tem aumentado a demanda por reajustes de peças de roupa em ateliês.
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