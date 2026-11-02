Logo R7.com
RecordPlus
Record News

Costureiras registram aumento de 25% na demanda após advento das canetas emagrecedoras

Medicação faz clientes buscarem saídas para não perder roupas

Link Record News|Do R7

  • Google News

A popularidade crescente das canetas emagrecedoras tem aumentado a demanda por reajustes de peças de roupa em ateliês.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • caneta-emagrecedora
  • economia
  • brasil
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.