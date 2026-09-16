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RECORD NEWS transmitirá Réveillon de Balneário Camboriú (SC)

Juliana Pavan, prefeita da cidade, visitou estúdios da emissora

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A prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, esteve nos estúdios da RECORD NEWS em São Paulo e falou sobre as inovações que a cidade terá no Réveillon deste ano, que será transmitido pela emissora.

"Todo mundo desce literalmente pras areias da praia central. Esse ano teremos uma balsa a mais. Serão nove balsas em toda extensão. O show de fogos é lindíssimo", comemorou.

Ainda de acordo com Juliana Pavan, a cidade vai investir para fomentar o turismo também nas semanas anteriores à virada. O projeto Viva Natal terá seu início antecipado para 11 de novembro, prometendo impulsionar o comércio local.

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