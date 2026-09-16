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Entenda evolução do status do El Niño para 'super'

Índice que mede a força do fenômeno registra 2°C acima da média

News das 19h|Do R7

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O fenômeno climático El Niño teve o status elevado à categoria de "super", após registrar temperaturas do Oceano Pacífico 2°C acima da média.

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