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Cérebros de cães e de humanos reagem à fala da mesma forma

Pesquisa identifica padrões semelhantes no processamento de linguagem

News das 10|Do R7

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Um estudo realizado por pesquisadores da Hungria revelou que os cérebros dos cães são capazes de identificar padrões em sequências contínuas de fala humana.

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