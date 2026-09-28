Cérebros de cães e de humanos reagem à fala da mesma forma
Pesquisa identifica padrões semelhantes no processamento de linguagem
Um estudo realizado por pesquisadores da Hungria revelou que os cérebros dos cães são capazes de identificar padrões em sequências contínuas de fala humana.
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