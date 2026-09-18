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Filhote de lince-vermelho vira nova atração de zoológico

Nascimento é motivo de orgulho pela importância dos programas de conservação

News das 10|Do R7

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Um filhote de lince-vermelho, o primeiro nascido no zoológico da Cidade do México, virou atração entre os visitantes e reforça ações de conservação da espécie.

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