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Ciência e superação: Tatiana Sampaio e Laís Souza compartilham suas trajetórias em entrevista

Pesquisadora fala sobre descoberta promissora para tratar lesões na medula, enquanto ex-atleta olímpica relembra trajetória após acidente

Mulheres Positivas|Do R7

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Mulheres Positivas desta semana recebeu a cientista brasileira Tatiana Sampaio e a ex-atleta olímpica Lais Souza


Em entrevista a Fabi Saad, a pesquisadora falou sobre sua descoberta promissora para o tratamento de lesões na medula espinhal, além dos desafios e avanços da ciência em busca de novas possibilidades para pacientes com esse tipo de trauma. 

Já Laís compartilhou sua trajetória após o acidente que a deixou tetraplégica, refletindo sobre resiliência, esperança e a importância de seguir em frente enquanto a medicina evolui. Confira a entrevista na íntegra! 

O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS toda quinta-feira, às 22h30.

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