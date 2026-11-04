Fabi Saad entrevista Flavia Gorayeb no 'Mulheres Positivas'; assista na íntegra

No Mulheres Positivas desta terça-feira (3), Fabi Saad conversou com Flavia Gorayeb, CIO do Pellicano Group. A líder contou um pouco das suas experiências para faturar R$ 100 milhões em menos de quatro anos. Acompanhe!



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