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Fabi Saad entrevista Flavia Gorayeb no 'Mulheres Positivas'; assista na íntegra

Empresária compartilhou sua experiência como líder da Pellicano Group que alcançou faturamento significativo em poucos anos

Mulheres Positivas|Do R7

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No Mulheres Positivas desta terça-feira (3), Fabi Saad conversou com Flavia Gorayeb, CIO do Pellicano Group. A líder contou um pouco das suas experiências para faturar R$ 100 milhões em menos de quatro anos. Acompanhe!


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