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Fabi Saad recebe Tati Oliva no 'Mulheres Positivas'; assista na íntegra

Especialista em vendas compartilha dicas valiosas no programa 'Mulheres Positivas'

Mulheres Positivas|Do R7

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No Mulheres Positivas desta terça-feira (6), Fabi Saad conversou com Tati Oliva, CEO da Cross Networking. A autora de três livros compartilhou suas experiências e a influência de seu pai em sua carreira. Acompanhe!


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