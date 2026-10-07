Fabi Saad recebe Tati Oliva no 'Mulheres Positivas'; assista na íntegra

No Mulheres Positivas desta terça-feira (6), Fabi Saad conversou com Tati Oliva, CEO da Cross Networking. A autora de três livros compartilhou suas experiências e a influência de seu pai em sua carreira. Acompanhe!



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