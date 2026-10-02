Fabi Saad recebe Gabi Medeiros e Renatta Gomes no 'Mulheres Positivas'

No Mulheres Positivas desta quinta-feira (1º), Fabi Saad conversa com Gabi Medeiros, atual diretora criativa da tradicional marca de moda Martha Medeiros, e Renatta Gomes, que deixou a carreira de atriz para se dedicar à moda. As duas contaram suas trajetórias no setor, em seus respectivos campos – rendas e couro. Acompanhe!



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