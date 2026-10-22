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'Mulheres Positivas': Advogada Ana Paula Galli fala sobre os desafios de viver em outro país

Direto de Dubai, o programa realiza uma série de entrevistas com mulheres inspiradoras

Mulheres Positivas|Do R7

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No Mulheres Positivas desta terça-feira (20), Fabi Saad conversou com a advogada Ana Paula Galli, mentora da Global Connect. Direto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o programa realiza uma série de entrevistas com mulheres inspiradoras. Acompanhe!


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