'Mulheres Positivas': Advogada Ana Paula Galli fala sobre os desafios de viver em outro país

No Mulheres Positivas desta terça-feira (20), Fabi Saad conversou com a advogada Ana Paula Galli, mentora da Global Connect. Direto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos , o programa realiza uma série de entrevistas com mulheres inspiradoras. Acompanhe!





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