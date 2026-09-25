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Danielle Sardenberg fala sobre os novos desafios da carreira no 'Mulheres Positivas'; assista

Diretor de marketing do PicPay embarcou no universo digital após mais de 25 anos atuando no marketing de grandes instituições financeiras

Mulheres Positivas|Do R7

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No Mulheres Positivas desta quinta-feira (24), Fabi Saad conversa com Danielle Sardenberg, diretora de marketing do PicPay. Após mais de 25 anos de carreira no marketing de grandes instituições financeiras e de tecnologia, a executiva fala sobre os novos desafios no universo digital. Acompanhe!

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