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Fabi Saad recebe Juliana Ayomide no 'Mulheres Positivas'; assista na íntegra

Nascida na periferia de São Paulo, empresária já teve de viver nas ruas

Mulheres Positivas|Do R7

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Fabi Saad apresentou no Mulheres Positivas desta terça-feira (27) a história de superação de Juliana Ayomide, CEO e fundadora da Ayo360, uma empresa voltada à pesquisa de consumidor e desenvolvimento de estratégias. Acompanhe a jornada da empresária!

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