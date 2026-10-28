Fabi Saad recebe Juliana Ayomide no 'Mulheres Positivas'; assista na íntegra

Fabi Saad apresentou no Mulheres Positivas desta terça-feira (27) a história de superação de Juliana Ayomide, CEO e fundadora da Ayo360, uma empresa voltada à pesquisa de consumidor e desenvolvimento de estratégias. Acompanhe a jornada da empresária!



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