'Mulheres Positivas' recebe a executiva Carolina Duque; assista à íntegra

Fabi Saad entrevistou a vice-presidente de RH da Lacoste Carolina Duque no Mulheres Positivas desta terça-feira (3). Recém transferida para operações nos Estados Unidos , a empresária compartilhou dicas de como conquistar promoções no mercado de trabalho. Acompanhe!



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