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CR7 interpretará a si mesmo em nova produção televisiva

Após anuncia aposentadoria da seleção portuguesa, craque irá encarar um novo desafio

News das 10|Do R7

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O craque português Cristiano Ronaldo vai estrear como ator de uma série de TV.

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