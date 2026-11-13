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Mergulhadora supera o próprio recorde na modalidade 'peso constante sem nadadeiras'

Kateryna Sadurska atingiu 90 metros de profundidade

News das 10|Do R7

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A mergulhadora ucraniana Kateryna Sadurska estabeleceu um novo recorde mundial feminino ao atingir uma profundidade de 90 metros.

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