Argentina lidera ranking de segurança na América do Sul em 2025

Ranking elege Argentina o país mais seguro da América do Sul para viver em 2025

A Argentina foi classificada como o país mais seguro da América do Sul para viver em 2025, de acordo com o Índice Global da Paz. O Brasil está na nona posição, à frente apenas da Venezuela e Colômbia.

O ranking da América do Sul coloca Uruguai, Chile, Paraguai e Bolívia nas posições seguintes. O levantamento considera fatores como segurança, corrupção e conflitos internos e externos. No ranking global, a Argentina aparece na 46ª posição, mantendo-se como o país sul-americano mais bem colocado. O Brasil, por sua vez, está entre as posições 130 a 136 no cenário global.

