Diferença de temperatura entre Paraisópolis e Morumbi chega a até 8°C

RESUMO DA NOTÍCIA Estudo revela que tem temperatura em Paraisópolis chega a ser 8°C mais alta do que em Morumbi.

A diferença se deve ao urbanismo: Morumbi é mais arborizado, enquanto Paraisópolis tem alta densidade populacional e pouca vegetação.

Professor sugere políticas públicas para mitigar ilhas de calor, como aumento de arborização e telhados verdes.

Adaptação climática é essencial para enfrentar o aquecimento global e requer colaboração entre governo e população.

SP: Paraisópolis é até 8°C mais quente do que o vizinho Morumbi

Um estudo realizado por universidades brasileiras revelou que a temperatura em Paraisópolis pode ser até 8°C mais alta do que no bairro vizinho, Morumbi, durante ondas de calor. A pesquisa, conduzida por Marcel Fantin, professor da USP, destaca a desigualdade ambiental entre as regiões.

A diferença de temperatura é atribuída ao padrão de urbanização dos bairros. Morumbi, com terrenos maiores e mais arborizados, contrasta com Paraisópolis, caracterizado por alta densidade populacional e pouca vegetação. Esses fatores criam o fenômeno conhecido como ilha de calor, onde o calor é retido devido à falta de vegetação e à predominância de concreto.

O professor Fantin enfatiza a necessidade de políticas públicas para mitigar os efeitos das ilhas de calor. Soluções como aumentar a arborização, implementar telhados verdes e promover a agricultura urbana são sugeridas. A participação da comunidade local é vista como essencial para encontrar soluções adaptadas às necessidades específicas de cada território.

A pesquisa aponta que a adaptação climática é crucial para enfrentar o aquecimento global. Investimentos em infraestrutura e a colaboração entre governo e população são fundamentais para melhorar a qualidade de vida nas áreas mais afetadas.

