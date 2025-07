Sobe para 284 o número de cavalos mortos por ração contaminada no Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária atualizou os dados e apontou 284 cavalos mortos devido aos casos de rações contaminadas .



A primeira denúncia foi feita no final de maio deste ano, por um proprietário no interior de São Paulo; logo, fiscais compareceram ao local pertencente ao denunciante e desconfiaram da ração fornecida.



Não demorou muito para que os casos se alastrassem pelo Brasil, deixando novas mortes em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Alagoas.



As autoridades abriram investigações e encontraram a presença de uma substância considerada tóxica e proibida para os equinos. A empresa fabricante teve que suspender, a pedido do governo, a produção das suas mercadorias.



Uma decisão judicial autorizou a fábrica a produzir outras rações, que não fossem destinadas aos equinos, mas essa decisão foi revogada.