Emoji ‘cansado’ é eleito o mais representativo de 2025 Com expressão de exaustão, símbolo digital vence premiação com ampla vantagem News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h56 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h56 ) twitter

Com olheiras e expressão tensa, emoji ‘cansado’ é eleito o mais representativo de 2025

Durante as celebrações do Dia Mundial do Emoji, uma votação escolheu o emoji ‘cansado’ como o mais representativo para o ano de 2025. Lançado em setembro de 2024, esse símbolo digital alcançou 53% dos votos em uma enquete realizada na plataforma X, superando o emoji ‘prestando continência’.

A competição incluiu várias etapas com diferentes emojis populares. Entre os concorrentes estavam também símbolos como ‘coraçãozinho’ e ‘sinal de alerta’. Na fase final, o emoji de rosto cansado triunfou sobre o emoji de continência.

A escolha reflete uma percepção coletiva de cansaço e estresse que caracteriza este ano. A premiação pode ainda ser revisada até o final do ano, caso novas tendências surjam.

