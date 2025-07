Paramotor bate em rede elétrica e cai em rio nos Estados Unidos; veja vídeo

Um paramotor bateu em uma rede de energia, tomou uma descarga elétrica e caiu em um rio em Dakota do Norte, nos Estados Unidos . Em imagens divulgadas recentemente, é possível ver o momento exato do acidente — a cena foi gravada por uma testemunha.



Um rapaz registrava o voo do piloto sobre o rio Vermelho quando flagrou o paraquedas acoplado ao equipamento atingir os fios elétricos, causando uma descarga. Em seguida, o paramotor cai na água. O piloto não ficou ferido e foi resgatado na sequência.



Segundo autoridades, como estava voando baixo, o piloto não conseguiu ver os fios de alta tensão devido ao sol obstruindo a visibilidade.