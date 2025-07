Estudo revela traços que definem pessoas consideradas descoladas Caleb Warren, da Universidade do Arizona, explica características de indivíduos 'cool' News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/07/2025 - 06h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 06h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Pesquisa da Universidade do Arizona identifica seis características de pessoas vistas como descoladas.

As características incluem extroversão, hedonismo, poder, aventura, abertura e autonomia.

Estudo analisou mais de 5 mil participantes de 12 países, mostrando a consistência cultural dos traços.

Diferenciação entre ser descolado e ser bom é ressaltada, destacando a importância da autonomia.

Você se considera uma pessoa legal? Pesquisa revela os atributos de alguém 'cool'

Uma pesquisa conduzida por Caleb Warren, do Eller College of Management, da Universidade do Arizona, identificou seis características principais que definem pessoas vistas como descoladas. Esses traços incluem extroversão, hedonismo, poder, aventura, abertura e autonomia.

O estudo envolveu mais de 5 mil participantes de 12 países diferentes, revelando que esses atributos são consistentemente reconhecidos em diversas culturas. Apesar de muitas características positivas serem vistas como descoladas, nem todas as qualidades boas se encaixam nesse conceito.

A pesquisa também explorou a diferença entre ser legal e ser bom, mostrando que ser descolado é distinto de apenas ser algo positivo. A metodologia incluiu pedir aos participantes que pensassem em pessoas que consideravam descoladas ou não e avaliaram traços como extroversão e poder.

Além disso, a autonomia foi destacada como um aspecto importante da percepção de ser descolado. Warren exemplificou isso com figuras como Robin Hood, cuja autonomia é vista positivamente devido às suas ações benéficas para a sociedade.

