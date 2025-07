Exportação de carne brasileira para os EUA cai drasticamente Tarifas americanas impactam fortemente as vendas brasileiras News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 20h10 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h10 ) twitter

Exportação de carne brasileira para os EUA despenca 80% em três meses

A exportação de carne do Brasil para os Estados Unidos despencou em três meses, registrando uma queda de 80%. Em julho, foram exportadas apenas 9.700 toneladas, comparadas às mais de 47.800 toneladas em abril, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Essa redução drástica deve-se à tarifa de 10% imposta pelos EUA sobre produtos brasileiros desde abril. Além disso, uma nova taxação de 50%, anunciada por Donald Trump, está prevista para entrar em vigor a partir de 1º de agosto.

Assista ao vídeo - Exportação de carne brasileira para os EUA despenca 80% em três meses

