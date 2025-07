Frio extremo na América do Sul causa mortes e crise energética Argentina, Uruguai e Chile enfrentam baixas temperaturas devido a massa de ar polar News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 20h24 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h24 ) twitter

Frio extremo mata 15 pessoas na Argentina e no Uruguai

A América do Sul está sob uma onda de frio extremo que afeta severamente a Argentina, Uruguai e Chile. As temperaturas baixas resultaram em 15 mortes, forçando ações emergenciais dos governos. Na Argentina, nove pessoas sem abrigo morreram com Buenos Aires registrando quase -2°C, a menor temperatura em 34 anos. A alta demanda por energia causou interrupções no fornecimento de eletricidade, deixando milhares sem luz por mais de um dia.

No Uruguai, onde seis mortes foram registradas, foi declarado alerta vermelho nacional para realocar pessoas sem abrigo. O Chile também ativou planos para proteger sua população das baixas temperaturas, transferindo-as para regiões menos afetadas. Esta onda de frio é causada por uma massa de ar polar vinda da Antártida que continua a impactar a região.

Assista ao vídeo - Frio extremo mata 15 pessoas na Argentina e no Uruguai

