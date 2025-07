Partido Democrata reage negativamente à aprovação do pacote fiscal de Donald Trump

O Partido Democrata reagiu à aprovação do pacote fiscal do presidente Donald Trump . A lei sobre impostos e gastos elaborada pelo governo Republicano não foi bem aceita pela oposição, que classificou o projeto como "sombrio". Ken Martin, presidente do Comitê Nacional Democrata, afirmou que o presidente americano enviou uma mensagem aos Estados Unidos de que, se você não é bilionário, não terá espaço no país.



O texto foi aprovado nesta quarta-feira (2), na Câmara, e agora seguirá para a sanção presidencial. O pacote inclui uma série de propostas feitas durante a campanha presidencial, como cortes de gastos com impacto em programas de saúde e segurança alimentar e zera os incentivos para a energia verde. Enquanto isso, os recursos para a defesa nacional e para as deportações serão ampliados. A série de medidas vai implicar em um aumento de mais de US$ 3 trilhões à dívida americana.