Meta interrompe anúncios políticos na União Europeia devido a novas regras Regulamentação rigorosa leva Meta a suspender publicidade política na UE News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 20h27 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A Meta suspende anúncios políticos na União Europeia devido a nova lei de transparência.

A decisão é motivada pela complexidade regulatória e incerteza jurídica da nova legislação.

Apesar de diálogos com legisladores, a Meta teme que as regras afetem produtos e serviços populares.

A medida segue a tendência de outras empresas como a Alphabet, que também interrompeu anúncios políticos.

Meta vai suspender publicidade política em países da União Europeia

A Meta, empresa responsável pelo Facebook e Instagram, anunciou que deixará de veicular publicidade política e conteúdos relacionados a questões sociais nos países da União Europeia. A decisão está alinhada com a nova lei de transparência do bloco europeu, que entrará em vigor em outubro.

A companhia justificou a medida citando a complexidade regulatória e a incerteza jurídica introduzidas pela nova legislação. Mesmo após diálogos com legisladores, a Meta acredita que as regras poderão impactar negativamente produtos e serviços populares, reduzindo opções no mercado.

Esta decisão segue uma tendência observada anteriormente pela Alphabet, controladora do Google, que também cessou anúncios políticos. A Meta enfrenta desafios contínuos com as autoridades reguladoras europeias e recentemente foi multada em 200 milhões de euros por violações no uso de dados pessoais no Facebook e Instagram.

Assista ao vídeo - Meta vai suspender publicidade política em países da União Europeia

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!