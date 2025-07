Altos índices de roubo impulsionam busca pela assinatura de celulares no Brasil

A busca pelo aluguel de celulares cresceu 158% no Brasil. Duas das principais empresas que oferecem planos de assinatura com acesso a aparelhos de ponta já acumulam quase 30 mil contratações no primeiro semestre de 2025.



A movimentação é impulsionada, principalmente, pela sensação de insegurança e os altos índices de roubo de celulares. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o país atingiu a marca de 910 mil aparelhos roubados ou furtados em 2024.