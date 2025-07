Você se considera uma pessoa legal? Pesquisa revela os atributos de alguém 'cool'

O que torna alguém legal, maneiro, o famoso 'cool'? Um estudo realizado por Caleb Warren, do Eller College of Management, da Universidade do Arizona, tenta trazer essa resposta. E Rafael Algarte, apresentador do News das 19h , bateu um papo com o professor Warren para entender melhor os resultados desse estudo.



"O que descobrimos foi uma combinação de seis traços ou atributos que estão claramente associados a pessoas consideradas descoladas . Ou seja, esses atributos são mais comuns em pessoas maneiras do que em pessoas que não são. E também são mais característicos dessas pessoas do que daquelas que simplesmente parecem agradáveis ou boas. Esses traços são ser extrovertido, gostar de interagir com os outros, ser muito sociável, hedonista, focado no prazer imediato, poderoso, ser dominante e estar no controle. E três atributos ligados à independência e ao espírito livre: ser aventureiro, aberto e autônomo", explicou o acadêmico.



Warren enfatiza, contudo, que há uma diferença entre ser legal e ser bom. "A maioria das coisas que são boas também são vistas como cool e a maioria das coisas descoladas também são vistas como boas. Mas se cool for realmente um conceito próprio e não apenas um sinônimo de algo bom, então precisamos entender como ele se diferencia de outros traços ou avaliações positivas. Foi isso que tentamos fazer nesse trabalho. E o que encontramos foram aqueles seis traços mais associados à pessoa considerada a maneira, enquanto outros traços, como ser caloroso, agradável, consciencioso e tradicional foram vistos como positivos, mas não foram considerados cool", completou. Veja!