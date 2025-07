Ministério da Agricultura confirma morte de 284 cavalos por ração contaminada Mortes ocorreram em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Alagoas News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h30 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h30 ) twitter

Sobe para 284 o número de cavalos mortos por ração contaminada no Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária comunicou que 284 cavalos morreram após consumir uma ração contaminada no Brasil. As mortes foram registradas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Alagoas.

A denúncia inicial surgiu no final de maio por meio de um proprietário do interior paulista. Fiscais foram enviados ao local e identificaram a ração como causa provável das mortes. Em junho, novas ocorrências semelhantes foram relatadas em diferentes estados. A investigação confirmou que a mesma marca de ração usada continha uma substância tóxica proibida para cavalos. Como resultado, o governo suspendeu a comercialização do produto em questão.

Uma decisão judicial permitiu que a empresa retomasse parcialmente a produção de rações não destinadas a equinos; entretanto, essa decisão foi posteriormente anulada.

