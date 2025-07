Homem de 39 anos tem surto psicótico, ataca motoristas e é morto em confusão

Em Foz do Iguaçu (PR), imagens registraram um homem, identificado como Leonardo Pereira da Silva, entrando em um surto psicótico . Ele tentou agredir um morador de rua, além de quebrar e jogar pedras em diversos carros.



Na tentativa de conter as ações perigosas, um lutador que passava pelo local aplicou o golpe mata-leão no indivíduo. Leonardo, de 39 anos, não resistiu e morreu antes mesmo da chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).



Após a análise da polícia cientifica e da delegacia de homicídios, o corpo foi levado pelo IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exames de identificação.