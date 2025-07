Motorista de Porsche abandona carro após colisão em São Paulo Veículo de luxo colidiu contra muro; polícia investiga embriaguez News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 19h55 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h55 ) twitter

Motorista de Porsche avaliada em R$ 500 mil abandona carro após bater contra muro em São Paulo

Na madrugada de quarta-feira (30), um motorista perdeu o controle de uma Porsche avaliada em mais de R$ 500 mil em São Paulo, colidindo contra um muro. O veículo estava em alta velocidade quando subiu na calçada e invadiu outra rua antes do impacto.

Após o acidente, o condutor abandonou o carro no local. A polícia está à procura do motorista, suspeitando que ele estivesse sob efeito de álcool. Felizmente, não houve feridos no incidente.

