Preocupações com custos de hospedagem para COP30 em Belém ONU reúne países para discutir aumento nos preços de acomodações News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 22h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 22h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA ONU convoca reunião para discutir custos altos de hospedagem em Belém durante a COP30.

Aumento nos preços das acomodações é resultado da escassez de quartos disponíveis.

Brasil planeja apresentar um relatório sobre a situação no dia 11 de agosto.

Com previsão de 45 mil participantes, Belém possui apenas 18 mil leitos de hotel disponíveis.

ONU expressa preocupação com os altos preços de hospedagem para a COP30 em Belém (PA)

A ONU convocou uma reunião urgente para discutir os desafios relacionados aos altos custos de hospedagem em Belém, no Pará, durante a COP30 prevista para novembro. O evento abordou preocupações devido ao aumento significativo nos preços das acomodações, causado pela escassez de quartos disponíveis.

Desde o início do ano, questões logísticas têm sido críticas nos preparativos para a cúpula climática. Países desenvolvidos e em desenvolvimento manifestaram dificuldades em arcar com os custos elevados. O Brasil reconheceu o problema e planeja apresentar um relatório sobre o assunto no dia 11 de agosto.

Espera-se que aproximadamente 45 mil pessoas participem do evento, mas Belém conta atualmente com cerca de 18 mil leitos de hotel. O país busca soluções para expandir a capacidade de acomodação a tempo da conferência.

Assista ao vídeo - ONU expressa preocupação com os altos preços de hospedagem para a COP30 em Belém (PA)

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!