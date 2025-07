Novo recurso do TikTok notifica pais sobre postagens dos filhos Sincronização familiar permite controle parental em contas de adolescentes News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 22h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 22h00 ) twitter

TikTok anuncia nova função para os pais e responsáveis de usuários menores

O TikTok introduziu uma nova função que notifica pais quando seus filhos adolescentes publicam conteúdo na plataforma. Disponível para perfis sincronizados de jovens entre 16 e 17 anos, a ferramenta permite que responsáveis acessem configurações das contas dos filhos para gerenciar quem pode baixar ou compartilhar suas postagens. Para usuários entre 13 e 15 anos, a função é desativada por padrão.

Além disso, a sincronização familiar possibilita bloquear interações com contas específicas, reforçando o controle parental no aplicativo. A ativação requer que ambas as contas, dos pais e dos adolescentes, estejam sincronizadas nas configurações de privacidade.

