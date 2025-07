Rússia demonstra poderio militar em vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa Exercícios abrangem áreas do Oceano Pacífico até o Mar de Barents com participação massiva de tropas News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 20h25 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h25 ) twitter

Rússia exibe capacidade ofensiva em novo vídeo de exercícios militares

O Ministério da Defesa da Rússia divulgou um vídeo mostrando exercícios militares com fogo de artilharia real e lançamentos de mísseis. As operações cobrem uma vasta área que se estende do Oceano Pacífico até o Mar de Barents. Participam cerca de 150 navios, incluindo submarinos nucleares, além de dez sistemas de mísseis terrestres e aproximadamente 15 mil militares. A operação está programada para continuar até domingo.

Enquanto isso, na Turquia, Rússia e Ucrânia se reuniram para discutir um cessar-fogo, mas as negociações não avançaram significativamente.

