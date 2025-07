Saiba quais são os cuidados no uso de cosméticos por crianças e adolescentes Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para riscos à saúde com uso inadequado News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 13h44 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h44 ) twitter

‘Beleza da criança está na essência, não precisa de retoques’, diz pediatra sobre uso de cosméticos

A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou novas diretrizes para o uso de cosméticos em crianças e adolescentes, recomendando evitar produtos como maquiagem, coloração capilar, alisantes e unhas de gel até que os jovens cresçam. A pediatra Mariana Lombardi Novello destacou que a pele das crianças é mais sensível e absorve mais os produtos, podendo resultar em alergias, irritações e desequilíbrios hormonais.

Além disso, a médica alertou sobre o conceito de “cosmético limpo”, que não possui regulamentação específica no Brasil, podendo conter substâncias nocivas. Ela também mencionou riscos a longo prazo, como disfunções hormonais e possíveis problemas neurológicos.

Outro ponto importante é a preocupação com a adultização precoce das crianças, que pode afetar seu desenvolvimento emocional e autoestima. A orientação é que as famílias leiam atentamente os rótulos dos produtos, evitem aqueles destinados a adultos e respeitem as etapas do desenvolvimento infantil.

