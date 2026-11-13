EUA suspendem decolagem em todos os aeroportos

Na noite desta sexta (13), os Estados Unidos enfrentam uma falha significativa na comunicação entre aeronaves e centros de controle. Roberto Peterka, especialista em segurança de voo, explicou que, em casos como este, os pilotos devem seguir rigorosamente seus planos de voo previamente estabelecidos. A Casa Branca afirmou que não existe evidência imediata de um ataque cibernético.



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