Maior tatu-canastra macho do Pantanal é capturado; animal pesa 36 quilos

O projeto Tatu-Canastra do Instituto de Conservação de Animais Silvestres capturou o maior tatu-canastra macho dos últimos 14 anos do Pantanal. Segundo a instituição, o animal, que mede 160 centímetros e pesa 36 kg, foi encontrado na Fazenda Baía das Pedras, na região da Nhecolândia.



Durante a captura, realizada na primeira quinzena de outubro, foram feitos exames de saúde e instalado um rádio transmissor para monitorar o tatu. Conforme o Instituto, o material coletado visa aprofundar os estudos sobre a reprodução de tatus-canastra machos em vida livre. A espécie é considerada a “engenheira do ecossistema”, pois constrói tocas que servem como refúgio e abrigo térmico para uma pluralidade de vertebrados.