Motorista de carro de luxo bate em veículos estacionados e foge; veja vídeo

Um motorista de uma Porsche bateu em um carro e em motos que estavam estacionadas e fugiu, neste sábado (7), na zona sul de São Paulo. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o carro vem em alta velocidade, o motorista perde o controle da direção e atinge um veículo e mais quatro motos que estavam estacionadas, e foge em seguida. Três das motos caem no chão durante a batida. Até o momento, não há informações de quem é o motorista e se há feridos.



