Criminoso rende alunos e funcionários em academia no Maranhão

Um homem armado assaltou uma academia em Santa Inês, mas ninguém ficou ferido durante a ação

News das 19h|Do R7

Alunos e funcionários de uma academia em Santa Inês, Maranhão, foram rendidos por um homem armado que entrou no local.

  • Maranhão
  • assalto
  • crimes

