Mulheres escapam de serem levadas por enxurrada em Montes Claros (MG)

Elas estavam em uma moto quando a força da água atingiu o veículo

News das 19h|Do R7

Duas mulheres foram arrastadas pela enxurrada enquanto estavam na mesma moto em Montes Claros. Homens que estavam em uma mercearia nas proximidades invadiram a água para resgatá-las.

  • Minas Gerais
  • enchente

