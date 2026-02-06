Logo R7.com
Famílias desabrigadas pelas inundações na Colômbia cobram auxílio de autoridades

Mais de 31 mil famílias estão desabrigadas após chuvas atípicas que ocorreram em época historicamente marcada pela seca

Fortes chuvas atingiram a Colômbia durante um período historicamente seco. As tempestades resultaram em inundações que impactaram mais de 31 mil famílias. Vítimas desabrigadas cobraram auxílio das autoridades.

