Famílias desabrigadas pelas inundações na Colômbia cobram auxílio de autoridades

Fortes chuvas atingiram a Colômbia durante um período historicamente seco. As tempestades resultaram em inundações que impactaram mais de 31 mil famílias. Vítimas desabrigadas cobraram auxílio das autoridades.



