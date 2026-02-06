Logo R7.com
Casos de sarampo crescem 32 vezes nas Américas

México, Canadá e Estados Unidos lideram o ranking de ocorrências da região

O número de casos de sarampo aumentou nas Américas em 2025 e no início de 2026. O alerta foi dado pela Opas (Organização Pan-Americana da Saúde).

