Brasil registra 1,6 milhão de casos de trabalho infantil

Dados do IBGE indicam que, em 2024, 1,6 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. Menos de 1% desses casos foram fiscalizados pelo Ministério do Trabalho.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!