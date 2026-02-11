Logo R7.com
Brasil registra 1,6 milhão de casos de trabalho infantil

Menos de 1% desse total foi fiscalizado pelo Ministério do Trabalho

News das 19h|Do R7

Dados do IBGE indicam que, em 2024, 1,6 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. Menos de 1% desses casos foram fiscalizados pelo Ministério do Trabalho.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

