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Menor de idade é surpreendido ao tentar furtar caminhonete

Adolescente é flagrado pelo dono do veículo, que deu um tiro para assustar o jovem

News das 19h|Do R7

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Uma tentativa de furto de uma caminhonete em Franca, interior de São Paulo, resultou em confusão, com apreensão de um menor e a prisão do dono do veículo.

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