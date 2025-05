Palpites do Jogo: elenco da RECORD NEWS arrisca placar de Bragantino e São Paulo no Paulistão Feminino Após derrotas na estreia da competição, ambos os times buscam recuperação e pontos essenciais na partida desta quinta (15) Paulistão Feminino|Laura Margutti*, do R7 14/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h11 ) twitter

São Paulo perdeu para o Santos na primeira rodada do Paulistão Feminino Anderson Romão/Federação Paulista de Futebol

Nesta quinta-feira (15), a partir das 16h40, a RECORD NEWS e o PlayPlus transmitirão ao vivo a segunda rodada do Paulistão Feminino, com o duelo entre Red Bull Bragantino e São Paulo no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP).

Ambos os times buscam recuperação após a derrota na estreia da competição e prometem um confronto emocionante. Para esquentar a partida, o elenco da RECORD NEWS se reuniu para palpitar

Equipe de transmissão, elenco do 'Elas com a Bola' e a convidada Yara Fantoni arriscam palpites Arte/R7

Entre eles, estão Mary Silvestre, Matheus Teixeira e Nayara Inorro, do programa Elas com a Bola, Camila Juliotti, comentarista do R7, além do narrador Lucas Pereira, do apresentador Caique Resende e da convidada especial Yara Fantoni, jornalista esportiva do Desimpedidos, que também atua nas transmissões do Campeonato Brasileiro masculino no R7 e no PlayPlus.

Para Nayara e Resende, o São Paulo irá marcar três gols contra um do Massa Bruta. Camila e Teixeira deram o mesmo palpite pela vitória do time visitante por dois a zero.

Pereira e Yara também acreditam que o Tricolor leva a melhor na partida, com um gol de diferença entre os palpites, enquanto Mary arrisca que o confronto vai terminar no empate.

*Sob supervisão de Júlia Ramos