Quem vence o clássico? Elenco da RECORD NEWS arrisca placar de duelo Majestoso no Paulistão Feminino

As tricolores precisam da vitória para ultrapassar o Santos na tabela Reprodução/Instagram

Neste domingo (22), a partir das 18h30, a RECORD NEWS, o R7 e o PlayPlus transmitirão um duelo clássico! São Paulo e Corinthians se enfrentam pela quarta rodada do Paulistão Feminino, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP).

As Tricolores, que estão na quinta posição, com apenas 3 pontos, precisam da vitória; mas, derrotar As Brabas, que lideram a tabela com 100% de aproveitamento, não promete ser uma tarefa fácil.

Para esquentar a partida, o elenco da RECORD NEWS se reuniu para palpitar o resultado do jogo.

Elenco da RECORD NEWS aposta em clássico equilibrado entre São Paulo e Corinthians pelo Paulistão Feminino Arte/R7

Entre eles, estão Mary Silvestre, Matheus Teixeira e Nayara Inorro, do programa Elas com a Bola, Camila Juliotti, comentarista do R7, além do narrador Lucas Pereira, do apresentador Caique Resende e da convidada especial Juliane Santos, comentarista de futebol.

Juliane, Matheus e Nayara concordam no placar: apostam que as Brabas vencem a partida por 2 a 1. Mary Silvestre também acredita na vitória do Timão, mas por 3 a 2. Camila Juliotti confia que as Tricolores podem conquistar a vitória, em placar de 2 a 1. Enquanto isso, Caique Resende e Lucas Pereira arriscam no empate das equipes. Resende vota que o resultado será 1 a 1, enquanto o narrador acredita em um 2 a 2.

Ranking

O duelo Majestoso também deve mexer no ranking dos palpites da RECORD NEWS para o Paulistão Feminino. Na última rodada, ninguém acertou que Ferroviária e Santos empatariam, logo, ninguém pontuou.

Após duas rodadas de palpites, ranking tem empate quíntuplo. Só Mary Silvestre ainda não pontuou Arte/R7

De acordo com os critérios do ranking, quem acerta o placar exato da partida leva 10 pontos. Já quem acerta o vencedor, ou o empate, ganha 5 pontos.

