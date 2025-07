Com gol da goleira Yolanda, Taubaté vence Santos no Paulistão Feminino

A quarta rodada do Paulistão Feminino foi finalizada nesta quarta-feira (9), com a disputa da partida entre AD Taubaté e Santos, no Estádio Joaquim de Morais Filho. A equipe taubateense venceu as Sereias da Vila por 2 a 0.



O Taubaté abriu o placar logo aos sete minutos, com uma cobrança de pênalti convertida pela goleira Yolanda. Aos nove, a equipe santista também teve um pênalti assinalado a seu favor, mas Laryh desperdiçou a cobrança. O Taubaté ampliou o placar no final da partida, aos 32 minutos do segundo tempo, com um cabeceio de Carol Franco.