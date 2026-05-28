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Impasse diplomático pode deixar norte-coreanas sem premiação de torneio

Naegohyang FC conquistou Liga dos Campeões Feminina da Ásia; prêmio de US$ 1 milhão é dúvida

Elas com a Bola|Do R7

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O clube de futebol feminino norte-coreano Naegohyang FC venceu a Liga dos Campeões Asiática da categoria. No entanto, o prêmio de US$ 1 milhão pela vitória pode não chegar aos cofres do time devido às sanções internacionais impostas à Coreia do Norte.




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