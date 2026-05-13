Nova York promove futebol de rua entre estudantes para promover a Copa do Mundo

Com a aproximação da Copa do Mundo 2026, Nova York já está se preparando para o evento. O prefeito da cidade participou de uma atividade no Bronx destinada a promover o projeto "futebol nas ruas".



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