Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Nova York promove futebol de rua entre estudantes para promover a Copa do Mundo

Projeto vai levar campos temporários a 50 escolas públicas da cidade do Bronx

News das 10|Do R7

  • Google News

Com a aproximação da Copa do Mundo 2026, Nova York já está se preparando para o evento. O prefeito da cidade participou de uma atividade no Bronx destinada a promover o projeto "futebol nas ruas".

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Futebol
  • estados-unidos
  • esportes
  • copa-do-mundo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.